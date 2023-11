LADISPOLI - «Si istituisca un treno la domenica mattina presto». Una richiesta, quella dei tantissimi pendolari ladispolani (sono almeno 8mila al giorno le persone che si spostano dal litorale verso la Capitale utilizzando i treni) rimasta ancora ad oggi inascoltata. E così ora, a venire in soccorso dei viaggiatori arriva l'amministrazione comunale. «Chiediamo alla Regione Lazio e alle Ferrovie dello Stato di vagliare la richiesta di istituire la domenica un treno per Roma che transiti alla stazione di Ladispoli attorno alle 5.30 del mattino, così come avviene nei giorni feriali», spiega il delegato alla tutela dei consumatori, Angelo Bernabei. «Contrariamente a quanto si possa pensare ci sono tanti pendolari che lavorano nel settore della sanità, della pubblica sicurezza e del commercio che debbono recarsi la mattina presto nella capitale anche la domenica. Un problema che interessa anche le centinaia di viaggiatori provenienti da Cerveteri che salgono sui treni alla stazione di Ladispoli. Siamo certi che Regione Lazio ed azienda ferroviaria - conclude il delegato - terranno nella debita considerazione il potenziamento del trasporto pubblico su rotaia che riguarda una città come Ladispoli in costante crescita residenziale».

