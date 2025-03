CERVETERIB - C’è un nuovo segretario comunale al Comune di Cerveteri. Si tratta della dottoressa Giuseppina Antonelli, entrata ufficialmente in servizio ieri. Succede a Daniela Ventriglia, trasferitasi in un altro Comune. «Insieme al vicesindaco Riccardo Ferri, in queste settimane abbiamo vagliato ed esaminato vari profili e quello della dottoressa Antonelli è quello che ci ha maggiormente colpiti per competenze e spessore degli incarichi precedentemente ricoperti», ha commentato il sindaco Elena Gubetti. «Davanti a noi, una seconda metà di mandato di governo molto impegnativa, due anni nei quali dovremo portare a termine opere pubbliche e cantieri fondamentali per la città e proseguire quel processo di innovazione sul quale la nostra squadra lavora da oltre un decennio. Confido fortemente che la sua presenza possa rappresentare un punto di forza, una guida saggia e competente che ci porterà al raggiungimento degli obiettivi prefissati».

IL PROFILO DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE

Laureata in Economia e Commercio (V.O.) con 110 e Lode presso l'Università La Sapienza di Roma, la Dottoressa Giuseppina Antonelli, oltre che per il Comune di Monterotondo ha prestato servizio per numerose Amministrazioni comunali, tra cui Sant'Oreste, Montelibretti, Ponzano Romano, Montopoli di Sabina e Civitella San Paolo.

