CIVITAVECCHIA – Potenziato il parco mezzi della Protezione civile di Civitavecchia a beneficio della sicurezza di tutto il territorio. È stato presentato un nuovo veicolo messo a disposizione della Protezione civile locale dalla Regione Lazio. Il mezzo verrà impiegato in diversi tipi di intervento: durante l’inverno sarà utilizzato per rispondere alle emergenze legate al maltempo, come alluvioni o trasporto di sacchi di sale per il ghiaccio; mentre in estate, sarà dedicato a operazioni di prevenzione e intervento antincendio.

Durante l’inaugurazione, il sindaco Marco Piendibene ha sottolineato l’importanza di questi strumenti per la protezione e il supporto della comunità: «Risultati come questo ci permettono di essere più preparati e sicuri. La sicurezza non è mai scontata, e avere mezzi di ultima generazione fa la differenza in ogni intervento».

Anche il coordinatore dell'unità di crisi comunale, Valentino Arillo, ha evidenziato l’impatto di questo nuovo mezzo per le operazioni di Protezione civile, annunciando l’obiettivo di sostituire ulteriori veicoli con modelli più moderni: «Presentarsi con mezzi efficienti ci dà più sicurezza e garantisce una migliore operatività», da qui un ringraziamento al direttore Massimo La Pietra del Dipartimento di Protezione civile.

Il consigliere regionale Emanuela Mari (FdI), intervenuta per celebrare il risultato, ha ringraziato i volontari della Protezione civile per l’impegno costante, definendoli «una risorsa preziosa per la città e per il comprensorio».

Il consigliere comunale Luca Grossi (FI), che ha spinto in prima persona Sindaco e Regione, ha invece sottolineato come il nuovo veicolo rappresenti un riconoscimento per le ore di volontariato offerte al servizio del territorio, un segnale tangibile della collaborazione tra le istituzioni.

