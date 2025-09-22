Un nuovo servizio intermodale frutto della collaborazione fra Trenitalia (Gruppo FS) e Cotral ha preso il via ieri e integra il trasporto ferroviario con quello su gomma, per migliorare l’accessibilità e la mobilità dei cittadini nel territorio del Lazio. L’Orte link collegherà la stazione di Orte con Viterbo-Riello tramite autobus Cotral per agevolare l’accesso dei cittadini alla rete ferroviaria, offrendo una soluzione comoda e sostenibile. I passeggeri in arrivo nelle stazioni intermodali con un biglietto Trenitalia che include il servizio Cotral potranno salire direttamente a bordo degli autobus dedicati, individuando la corsa corretta tramite i pannelli segnalatori presenti sui bus.

“I servizi - spiega una nota di Fs - sono stati progettati per facilitare l’accesso alla rete ferroviaria a lavoratori, studenti e turisti, in ottica di valorizzazione anche delle attrazioni culturali e naturalistiche delle località coinvolte. Si tratta di un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata per entrare e uscire da Roma, grazie alla combinazione tra i servizi regionali Trenitalia e gli autobus Cotral ed evitare i disagi legati al traffico urbano”.

I collegamenti saranno acquistabili direttamente sui canali di vendita Trenitalia, sia digitali sia fisici, con un’unica soluzione valida per entrambe le modalità di trasporto.

«Grandissima soddisfazione per l’avvio del nuovo servizio destinato a migliorare concretamente la mobilità e l’accessibilità per i cittadini» è stata espressa dal deputato Mauro Rotelli, dall’europarlamentare Antonella Sberna e dai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli.

« È il risultato di un impegno costante - dicono - che continua a produrre risultati concreti per il territorio e i cittadini - Il nuovo collegamento integrato unisce trasporto ferroviario e su gomma, rendendo più comodo l’uso di entrambe le modalità con un solo biglietto, acquistabile su tutti i canali Trenitalia – digitali e fisici”, spiegano.

Con Viterbo Link, in particolare, sarà possibile raggiungere Milano partendo da Viterbo-Riello alle 5,45 con autobus Cotral, in coincidenza con il Frecciarossa 9508 da Orte alle 6,43. Il ritorno è previsto con il Frecciarossa delle 19,10 da Milano e bus Cotral da Orte alle 22,30.

«Ringraziamo il presidente di Cotral, Manolo Cipolla, e l’ad di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, per aver reso possibile un servizio che solo pochi anni fa era impensabile – sottolineano in conclusione Rotelli, Sberna, Sabatini e Zelli –. Si tratta di una risposta concreta nella direzione di un trasporto più efficiente, sostenibile e vicino ai bisogni reali dei cittadini, che valorizza le aree interne, limita l’uso delle auto private e riduce l’impatto ambientale».