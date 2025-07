CIVITAVECCHIA – restrizioni inaccettabili per la protocollazione di istanze e di documenti presso gli uffici comunali. Il circolo territoriale "Giorgio Almirante" di Fratelli d'Italia Civitavecchia porta all'attenzione dei cittadini e dell'amministrazione comunale la situazione di grave disagio per l’utenza, segnalata da tanti cittadini attraverso lo sportello sociale “Sos cittadino” per la nuova disciplina, recentemente introdotta, che impone all'ufficio protocollo del Comune di Civitavecchia di accettare solamente dieci richieste di protocollazione al giorno per gli utenti che si rechino negli uffici di Piazzale Guglielmotti.

«Inoltre, ci riferiscono gli stessi utenti, non sarebbe addirittura più possibile protocollare il martedì pomeriggio, mentre il giovedì pomeriggio sarebbe consentito, ma solo previa prenotazione telematica e fino ad esaurimento di dieci protocolli disponibili – hanno spiegato dal circolo Almirante - questa limitazione arbitraria sta costringendo numerosi cittadini a tornare più volte all'ufficio protocollo per le proprie richieste, perdendo ore preziose e subendo un disservizio inammissibile, incomprensibile ed ingiustificabile».

Fratelli d'Italia Civitavecchia sollecita con forza l'Amministrazione Comunale ad intervenire con urgenza per risolvere questa criticità. «È fondamentale implementare soluzioni immediate che permettano di smaltire le richieste in tempi congrui – hanno aggiunto - garantendo un accesso dignitoso ed efficace ai servizi, soprattutto per gli utenti più fragili, che spesso trovano difficoltà ad utilizzare i servizi telematici e la posta elettronica. L’ufficio protocollo offre un servizio importante, perché rappresenta la porta di accesso al Comune per cittadini ed utenti: questa assurda limitazione da parte dell’Amministrazione Comunale equivale a chiudere la porta ai cittadini, ostacolandone la possibilità di comunicare, interagire e dialogare con l’istituzione. Una chiusura inaccettabile. Per queste ragioni sollecitiamo l’Amministrazione a chiarire le ragioni di queste limitazioni ed a procedere ad una tempestiva e drastica revisione di queste procedure e, se necessario, ad un potenziamento del personale o degli strumenti a disposizione dell’ufficio protocollo, per far fronte alle effettive esigenze dell'utenza, tornando auspicabilmente alle modalità ed agli standard dei mesi scorsi. Il nostro impegno – hanno concluso da Fratelli d’Italia – sarà di continuare a vigilare affinché vengano garantiti servizi efficienti e rispettosi delle necessità dei cittadini. Confidiamo in una rapida risposta e risoluzione da parte dell'Amministrazione».