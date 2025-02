CIVITAVECCHIA – Dal prossimo aprile, a quanto pare, il parcheggio adiacente al Tribunale, su via Gaspare Pecorelli, potrebbe diventare a pagamento. Un’ipotesi paventata più volte nel corso degli ultimi anni ma che, questa volta, sembra davvero vicina a concretizzarsi. Niente più posti gratuiti, quindi, ma spazio a 150 stalli a pagamento, gestiti da Csp. L'obiettivo, secondo l'amministrazione comunale, è quello di regolamentare la sosta ed evitare il degrado dell’area, spesso occupata da camper e mezzi ingombranti, come camion vele che stazionano quotidianamente nell’area. Una decisione che sta creando malcontento tra i corridoi del Palazzo di Giustizia e che ha scatenato già critiche dell’opposizione. In particolare, è stato il consigliere comunale della Lega Antonio Giammusso ad attaccare attacca duramente l’amministrazione: «Tasse, tasse e ancora tasse. Non è un monologo, ma la realtà dei fatti – ha tuonato - l’unico segno distintivo di questa giunta è l’aumento costante della pressione fiscale. Dopo l'Irpef, la tassa di soggiorno e i parcheggi a pagamento alla Ficoncella, ora tocca ai posti auto del Tribunale. Si giustificano parlando di sosta selvaggia, ma basterebbe multare i trasgressori anziché penalizzare tutti i cittadini onesti. Dove sono finiti quei consiglieri che promettevano di abbassare le imposte? Il cambiamento che ci propongono è solo uno – ha concluso Giammusso - nuove tasse senza alcun miglioramento dei servizi».