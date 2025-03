ACQUAPENDENTE - Trevinano Ri-Wind, il progetto, finanziato dal ministero della Cultura tramite il Pnrr M1C3 – Intervento 2.1 – Attrattività dei borghi storici, fa un altro passo in avanti con la presentazione del “Bando Imprese” e l’inaugurazione dello sportello rivolto a cittadini, enti del terzo settore (Ets) e imprenditori.

Il bando, che mira a incentivare la nascita di nuove imprese e il trasferimento di attività già esistenti a Trevinano, è stato presentato mercoledì 26 marzo nel corso di un incontro pubblico presso il Palazzo comunale di Acquapendente.

L’azione prevede l’assegnazione di un totale di 500 mila euro di cui 470 mila destinati direttamente alle imprese e 30 mila per il supporto da parte di Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo che collaborerà con il Comune di Acquapendente nell’istruttoria delle domande, nella concessione e nell’erogazione dei contributi. Invitalia, inoltre, si occuperà dei necessari controlli e ispezioni sulle iniziative finanziate. «Siamo consapevoli delle difficoltà che le attività imprenditoriali possono incontrare in questo periodo storico – ha detto la sindaca di Acquapendente, Alessandra Terrosi - ma siamo fiduciosi che questo progetto possa rappresentare un seme per la rinascita di Trevinano. Vogliamo rendere partecipi gli imprenditori della rivitalizzazione del borgo, invogliandoli a fare la loro parte in questa sfida di responsabilità collettiva».

Per presentare la domanda al bando sarà necessario accedere al portare di Invitalia ed entrare nella sezione “Presenta la domanda” dalle 12 del 31 marzo fino alle 18 del 6 maggio previa registrazione nell'area riservata.

A fornire informazioni e supporto, ci sarà comunque lo sportello aperto al primo piano del Palazzo comunale di Acquapendente, operativo ogni mercoledi, dalle 10 alle 13, a cui è possibile accedere previo appuntamento al numero di telefono 0763.7309209 o alla mail info@trevinano-riwind.it . Oltre a fornire informazioni e aggiornamenti sul progetto Trevinano Ri-wind, lo sportello offre, infatti, consulenza individuale per le imprese e i soggetti interessati al bando. Le prime richieste sono già arrivate.



«Il bando rappresenta una grande opportunità per le imprese, per le ditte individuali, le associazioni e il mondo del terzo settore – ha spiegato Arianna Cavalli di Theorema, l’agenzia di consulenza che supporta il progetto - Offriamo contributi a fondo perduto del 90% per progetti che contribuiscano alla rigenerazione di Trevinano, un’occasione ideale per le imprese giovanili e femminili».