LADISPOLI - Sono stati depositati, all’ufficio elettorale di palazzo Falcone, i moduli per la raccolta firme di tre proposte di legge di iniziativa popolare per “Diritto alla libertà di pagare in contanti”, “Stop all’indottrinamento gender nelle scuole” e “Diritto di autoproduzione del Cibo”. L’Ufficio elettorale è aperto per le sottoscrizioni dal lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, mercoledì chiuso.

