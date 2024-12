LADISPOLI - Pubblicato l’avviso per la concessione di contributi per il trasporto scolastico in favore degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di 1° grado. Le domande, predisposte sull’apposito modulo e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro e non oltre le 12 del 26 gennaio 2024 o via pec all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it o direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente. Per l’avviso e il modulo di domanda si può consultare il sito del comune.

