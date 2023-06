CIVITAVECCHIA – Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, in applicazione del vigente Regolamento del Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.16, rende noto che dal 01/06/2023 al 03/07/2023 sarà possibile presentare istanza di iscrizione al servizio di Trasporto Pubblico Scolastico “Scuolabus” per l’anno scolastico 2023/2024 degli alunni residenti, che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di primo e secondo grado statali del territorio comunale e, in funzione della disponibilità residua dei posti, degli alunni non residenti. L’istanza, redatta su apposito modulo di domanda (denominato mod. “A”) dovrà essere presentata da parte del genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario sottoscritta e compilata in ogni sua parte, e corredata di tutta la documentazione richiesta, esclusivamente a:

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl (Concessionaria del Servizio)

-tramite pec: civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it oppure all’Ufficio Protocollo di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl in Via Terme di Traiano, 42 (Villa Albani) 00053 – Civitavecchia (Roma) Tel 0766 370035 oppure 0766 370139 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedi al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 ed anche il martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:00

N.B. L’istanza di accesso al servizio, eventualmente presentata nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, potrà essere accolta subordinatamente alla disponibilità dei posti ed in relazione ai percorsi già definiti

REPERIBILITA’ DEI MODULI DI DOMANDA

Gli interessati potranno reperire i moduli di domanda nei seguenti modi:

a) collegandosi al sito istituzionale della Civitavecchia Servizi Pubblici Srl all’indirizzo:

www.civitavecchiaservizipubblici.it

oppure direttamente al seguente link:

http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/servizio-scuolabus/

b) collegandosi al sito istituzionale del Comune di Civitavecchia all’indirizzo:

www.comune.civitavecchia.rm.it

( Home/Entrare in comune/Atti/Avvisi Pubblici )

ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze, per la verifica d’ammissibilità alla fruizione del servizio, dovranno essere presentate nelle modalità e nei termini previsti dal presente Bando. Le istanze presentate oltre il termine ultimo di scadenza (03/07/2023), e quelle per scuole diverse da quella più vicina alla propria abitazione, potranno essere accolte solo se non comporteranno deviazioni incompatibili coi percorsi e/o gli orari già stabiliti. In caso di disponibilità di posti, e compatibilmente ai percorsi e/o orari già definiti, potranno accedere al servizio anche gli alunni non residenti, con applicazione delle tariffe come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 16.12.2022. L’accoglimento dell’istanza comporta l’integrale ed incondizionata accettazione del suddetto regolamento comunale da parte della famiglia, e costituisce requisito indispensabile al servizio di Trasporto Pubblico Scolastico.