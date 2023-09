CIVITAVECCHIA – Con l’avvio delle scuole, riprende anche il servizio di linea dedicato proprio ai ragazzi, in grado di collegare i diversi quartieri con le scuole di Civitavecchia. In particolare, a partire da venerdì 15 settembre e per tutta la durata dell’anno scolastico 2023-2024, saranno attive le linee studenti che avranno i seguenti percorsi ed orari:

LINEA STUDENTI n.1 - orario: 7:00. Autoparco comunale, via Tarquinia, via Aurelia Nord, via Fontanatetta, centro Nato, località Cerreta, strada S. Agostino, Borgata Aurelia, via Tirso, via Braccianese Claudia, via XVI Settembre, piazza Calamatta, piazza V. Emanuele, largo Plebiscito, viale G. Garibaldi, viale della Vittoria, via delle Quattro Porte, viale G. Baccelli, via Roma, via Terme di Traiano, via dell’Immacolata.

LINEA STUDENTI n.1 - Orario: 13:35. Via dell’Immacolata (Licei), via della Polveriera, via Pecorelli, via Terme di Traiano, via Roma, viale G. Baccelli, viale P. Togliatti, via Lepanto, viale G. Baccelli, via delle Quattro Porte, viale della Vittoria, viale G. Garibaldi, piazza Calamatta, via XVI Settembre, via B. Claudia, via Tirso - Borgata Aurelia, strada S. Agostino, ex centro Nato, località Cerreta, via Fontanatetta, via Aurelia Nord, via Tarquinia, via B. Claudia, autoparco comunale.

LINEA STUDENTI n.2 - Orario: 7:00. Stazione FF.SS, viale della Vittoria, via Aurelia Sud, 2° Ponte di San Gordiano, via Novello, viale D’Avenia, via Maroncelli, via Novello, via dei Gerani, via Delle Ginestre, piazza Giovanni XXIII, via Dei Platani, viale Lazio, via Don Minzoni, viale De Gasperi, Campo dell’Oro Alto, via De Gasperi, via Adige, via Morandi, via Lepanto, viale P. Togliatti, viale G. Baccelli, viale G. Matteotti, ospedale, via Flavioni, via A. Montanucci, via Izzi, via Labat, via C. Fontana, via G. B. Falda, viale Dell’Orto di S. Maria, via dei Rocchi, via Nuova di S. Liborio, via Terme di Traiano, via Don Milani, via A. Montanucci, via Dell’Immacolata.

LINEA STUDENTI n.2 - Orario: 13:45. Via Morandi, via Lepanto, via P. Togliatti, viale G. Baccelli, via Roma, via Terme di Traiano, via Berlinguer, via Flavioni, via Izzi, via Labat, via C. Fontana, via Falda, via dell’Orto di S. Maria, via dei Rocchi, via Nuova di S. Liborio, via Terme di Traiano, via Don Milani, via A. Montanucci, via Lepanto, via Morandi, Via Adige, Viale Lazio, via dei Platani, via G. Bianconi (Piazza Giovanni XXIII), via dei Gerani, via Novello, via Maroncelli (Supermercato “Coop”), via Novello, via Aurelia Sud, viale della Vittoria, viale G. Garibaldi e stazione FF.SS.

