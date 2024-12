LADISPOLI Tornano anche questo week end le isole mobili. Obiettivo: incentivare la raccolta differenziata. Il servizio sarà operativo oggi dalle 8 alle 11.30 in via Firenze e piazza della Vittoria, dalle 12 alle 15.30 in piazza de Michelis e viale Europa, dalle 16 alle 19.30 in via Corrado Melone e Marina di San Nicola (uscita direzione Roma). Servizio operativo anche domani dalle 8 alle 11.30 in via dei Narcisi e via Claudia, dalle 12 alle 15.30 in piazza de Michelis e viale Europa, dalle 16. alle 19.30 in via Corrado Melone e a Marina di San Nicola. Si potranno conferire carta e cartone, imballaggi in vetro, imballaggi in plastica, imballaggi metallici, frazione organica, oli vegetali esausti, plastica dura, contenitori T/F, toner e cartucce, tubi fluorescenti, neon e lampadine, medicinali scaduti, pile esauste, batterie alcaline, batterie ed accumulatori di piombo (solo di provenienza domestica micro Raee verde e potature (max 5 sacchi).

