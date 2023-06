TOLFA - L'Università Agraria di Tolfa, presieduta da Giulio Onori, prenderà alberi di ulivo e alberi da frutto per la piantumazione sul territorio. Il presidente e i membri del direttivo avvisano gli utenti che tali piante si possono ordinare presso l'ufficio dell'Università Agraria di Tolfa.

Per quanto riguarda Santa Severa nord: per chi fosse interessato, l'Ente ha la possibilità di ordinare tali piante a prezzo sicuramente vantaggioso, ragion per cui, i residenti che vogliono aderire a tali vantaggi possono ordinare direttamente al referente Alessandro Piccinini (info e prenotazioni) che si rende disponibile per la frazione.