CIVITAVECCHIA – Controlli a tappeto della Polizia locale sulle principali arterie cittadine. Secondo il comandante Ivano Berti sono stati centinaia i controlli, ad esempio, su via Terme di Traiano e in particolare su mezzi pesanti e Ncc. «Stiamo controllando - ha spiegato Berti - le principali vie d’accesso cittadine come appunto via Terme di Traiano o via Aurelia sud seguendo l’indirizzo indicato dall’assessore ai trasporti Dimitri Vitali e dall’assessore alla Polizia locale Francesco Serpa, compatibilmente con le nostre possibilità».

Come si ricorderà infatti nei mesi scorsi era stato proprio Vitali ad annunciare la “guerra” agli accessi in città da parte di Ncc e tipologie simili di trasporti parlando di una via Terme di Traiano «assediata da flotte di taxi e Ncc che provengono da ogni parte d’Italia diretti al porto, che causano una vera e propria catastrofe sulla viabilità cittadina bloccandone in alcuni giorni gli spostamenti», una «giungla» durante il periodo estivo, quando il crocierismo domina l’economia cittadina e auspicando più controlli. Detto fatto, la Polizia locale ha intensificato il proprio lavoro andando a pattugliare le arterie cittadine come via Terme di Traiano, anche per quanto riguarda le segnalazioni di mezzi pesanti sulla strada arrivate da cittadini ed esponenti politici, per garantire la viabilità e il rispetto della legge. Nel complesso è stata trovata una situazione regolare sul fronte Ncc, con l’aumento dei controlli che ha probabilmente fatto da deterrente. Massimo impegno anche su largo della Pace. «Nell’area - ha spiegato Berti - ci sono delle criticità strutturali essendo punto di carico e scarico di turisti, in determinate giornate la viabilità va in blocco specie quando ci sono molte navi in porto, lavoriamo anche su questo».

Dello stesso avviso l’assessore Serpa che ha aggiunto: «L’area è problematica, stiamo valutando tutta una serie di soluzioni migliorative. È chiaro che la situazione diventa più complessa con la presenza di tante navi. Stiamo lavorando». Da poco l’area è tornata in possesso del Comune.

©RIPRODUZIONE RISERVATA