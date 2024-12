CIVITAVECCHIA – Civitavecchia servizi pubblici avvisa l’Utenza che, in concomitanza dell’evento “TERME IN FIORE”, eccezionalmente per le giornate di Sabato 14 e Domenica 15 settembre, la linea di collegamento Stazione/Terme Taurine avrà un incremento del servizio con gli orari di seguito indicati:

Orari Partenza Stazione – 10:10 – 11:10 – 12:10 – 15:10 – 16:10 – 17:10

Si ricorda che la linea Stazione/Terme effettua il seguente percorso:

Percorso: STAZIONE, Viale Garibaldi, Piazza V. Emanuele, Piazza Calamatta, Via XVI Settembre, Via Braccianese Claudia, Via Pecorelli, Via Terme di Traiano, TERME IN FIORE, Via Terme di Traiano, Via Pecorelli, Via Braccianese Claudia, Via XVI Settembre, Piazza Calamatta, Piazza V. Emanuele, Viale Garibaldi, STAZIONE.

