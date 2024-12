CIVITAVECCHIA – Un passo importante per il rilancio e la valorizzazione di un settore strategico per l’economia locale. Si è tenuta oggi presso il Comune di Civitavecchia la prima riunione del Tavolo Tecnico sulla Pesca, fortemente voluto dall’assessore al Lavoro Piero Alessi e dal delegato alla Pesca Emanuele Dell’Anno. L’incontro ha visto la partecipazione della Capitaneria di Porto, delle principali organizzazioni sindacali di categoria (Cgil con Diego Nunzi, Agci con Roberto Arciprete, Uila Pesca con Massimiliano Sardone, Cisl con Alvaro Pedemonti) e dei rappresentanti dei pescatori, tra cui la Cooperativa Marinai e Caratisti, rappresentata dal presidente Salvatore Cicatello.

L’assessore Alessi ha aperto i lavori ribadendo la volontà dell’Amministrazione Comunale di rendere permanente il Tavolo Tecnico, confermando un impegno concreto a favore del settore della pesca, intenzione ribadita anche nel suo passaggio da Dell'Anno. Le organizzazioni sindacali hanno accolto con favore questa iniziativa, evidenziando la necessità di un supporto istituzionale continuo e di trattative incisive con tutti i livelli amministrativi e politici. Tra i temi principali affrontati, il trasferimento dei pescherecci dalla Darsena Romana ad altra sede in vista degli imminenti lavori portuali e le difficoltà legate alla vendita del prodotto ittico. La Capitaneria di Porto ha offerto piena disponibilità a risolvere eventuali problematiche tecniche.

«Ringrazio tutti i partecipanti per il contributo offerto oggi – ha commentato l’assessore Alessi – il nostro obiettivo è portare avanti azioni concrete, coinvolgendo la Regione Lazio e i nostri rappresentanti in Europa, per far conoscere le problematiche del settore e accedere ai fondi comunitari. Il GAL Pesca Lazio deve essere protagonista nello sviluppo del territorio, coniugando pesca, turismo culturale e valorizzazione del nostro pescato locale. Civitavecchia può diventare una destinazione turistica di qualità, grazie anche alle ricette e tradizioni tipiche legate al mare».

Anche il Delegato alla Pesca Emanuele Dell’Anno ha sottolineato l’importanza del dialogo avviato: «Questo tavolo tecnico è una risposta concreta alle esigenze del settore. Solo attraverso il lavoro congiunto tra istituzioni, sindacati e pescatori possiamo affrontare le difficoltà e costruire opportunità di sviluppo per il nostro territorio».