CIVITAVECCHIA – »Un momento di confronto importante». Così il sindaco Ernesto Tedesco e l’assessore allo Sviluppo Francesco Serpa descrivono l’incontro di domani a Roma, quando tornerà a riunirsi il tavolo interministeriale aperto grazie alla legge Battilocchio -D’Attis per delineare il futuro dei territori di Civitavecchia e Brindisi dopo il phase out dal carbone previsto per il 2025.

La seduta di domani è stata anticipata da una serie di incontri sul territorio che hanno portato a stilare un documento unico, così come sollecitato anche dal vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, dove raccogliere le istanze e le proposte delle varie realtà, andando ad indicare una piattaforma di sviluppo su cui lavorare. E proprio questo documento verrà portato domani all’attenzione del Governo. Come anticipato dall’onorevole Battilocchio, inoltre, pur procedendo parallelamente come previsto dalla legge, stavolta i due tavoli territoriali saranno distinti, «per iniziare ad entrare nel merito delle progettualità specifiche».