CIVITAVECCHIA – Csp centra un altro importante finanziamento per migliorare la raccolta del vetro. L’azienda è infatti risultata vincitrice del bando per il contributo destinato al potenziamento della raccolta differenziata del vetro che prevede: l’acquisto di attrezzature da utilizzare per lo sviluppo e l’implementazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro, progetti di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in vetro, progetti per il miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta.

Unico progetto ad essere finanziato dal Coreve nel centro Italia, consentirà di sperimentare due nuovi mezzi capaci di abbattere il rumore durante le operazioni di svuotamento dei carrellati commerciali nelle zone del centro storico e per l’acquisto di arredi di pregio mutuati da quelli in uso alla Città del Vaticano. L’investimento totale sarà pari a 100mila euro.

«Abbiamo puntato in questi tre anni ad intercettare finanziamenti nazionali – hanno commentato soddisfatti dal CdA e ha sottolineato il presidente Fabrizio Lungarini – visto che il contratto di servizio per l’igiene urbana non prevede alcun aumento automatico per l’inflazione e non ha mai influito sulla diversa quantificazione della Tari. Altri importanti progetti stanno per essere finanziati e riguarderanno il consorzio della plastica con ben tre mangiaplastica, il punto di informazione turistica e l’implementazione dell’intelligenza Artificiale. La nostra struttura – ha concluso Lungarini – sta dimostrando grandi capacità di progettazione e questo non può che renderci felici anche in prospettiva futura».