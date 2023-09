CERVETERI - L'individuazione dello sversamento di liquami frutto delle «operazioni di video-ispezione sulla condotta fognaria» da parte dei tecnici del comune e di Acea Ato2. A spiegare la vicenda è il sindaco Elena Gubetti. «Nell’ambito delle attività di ricognizione che il Comune di Cerveteri ha intrapreso in collaborazione con Acea Ato 2 per il passaggio della conduzione del depuratore alla società, durante le operazioni di video-ispezione sulla condotta fognaria sono state riscontrate alcune anomalie», ha spiegato il primo cittadino. «Insieme ad Acea Ato 2 abbiamo immediatamente allertato la Capitaneria di porto, nella persona del primo maresciallo Cristian Vitale, che come di consueto si è sin da subito messo a disposizione, intervenendo con rapidità e meticolosità a tutela del territorio e dell’ambiente, avviando le indagini. L'amministrazione comunale, insieme ad Acea Ato 2, ha provveduto con un intervento di somma urgenze per eliminare immediatamente i fattori di inquinamento rilevati. Il contrasto agli scarichi abusivi da sempre è uno dei punti principali della nostra azione amministrativa – ha concluso il sindaco – Una politica avviata già dai tempi in cui ero assessore all’Ambiente».

