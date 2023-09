CIVITAVECCHIA – Dal 15 settembre lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di Civitavecchia ha aderito al nuovo sistema di inoltro pratiche. Si tratta del portale “Impresainungiorno”, attivo nella nostra città dal 15 settembre 2023, che coesisterà con il vecchio sistema (quello a mezzo PEC) fino al primo ottobre prossimo: a partire da quel giorno, infatti, sarà possibile utilizzare unicamente il nuovo portale.

Utilizzarlo è facile e al suo interno gli utenti possono accedere facilmente al supporto online per la compilazione e per tutte le informazioni del caso. Basterà collegarsi al sito www.impresainungiorno.gov.it e digitare “Civitavecchia” nella finestrella di ricerca per accedere alla pagina dedicata, dove sarà possibile compilare la pratica richiesta o, appunto, scaricare il manuale operativo, accedere alle FAQ o contattare direttamente l’assistenza scrivendo una mail. È anche possibile prenotare un appuntamento telefonico chiamando il numero 06 64892892 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30.

«Andare incontro ai cittadini e alle imprese è un impegno che abbiamo preso anni fa e che continuiamo a portare avanti. Il varo di “Impresainungiorno”» ha dichiarato in conferenza stampa il sindaco Tedesco, «renderà più rapido e snello il lavoro del SUAP. Fino ad oggi tutto l’iter veniva portato avanti dall’impegno e dalla professionalità dell’Ufficio, che non mi stancherò mai di ringraziare. Ora entriamo in una nuova fase».

«Il portale “Impresainungiorno” è un eccezionale strumento di semplificazione» ha spiegato l’assessore Dimitri Vitali, «per aziende e privati per l’avvio di un’attività o per ogni altro adempimento previsto nel ciclo di vita di un’impresa. Si bypassano le lungaggini burocratiche del controllo manuale da parte del personale ed è tutto più rapido. È un sistema usato già dalla maggior parte dei Comuni italiani, ma Civitavecchia non lo aveva ancora adottato, perciò siamo orgogliosi di averlo varato con la nostra Amministrazione, dopo le necessarie verifiche. Civitavecchia è una città complessa e le attività spaziano più che in tante altre realtà come imprese marittime, turismo, energia… perciò il portale andava tarato sulle peculiarità locali. Questa è la modernità che ci piace».

©RIPRODUZIONE RISERVATA