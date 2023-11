CIVITAVECCHIA – Quando verranno rifatte le strisce pedonali all’inizio di viale Baccelli, tra il ponte delle Quattro Porte e la prima rotatoria?

A chiederselo sono i residenti della zona che, da mesi ormai, sollecitano un intervento per ripristinare la sicurezza su una delle arterie più frequentate della città. «Resta solo questa parte, il resto della segnaletica è stata ridisegnata - spiegano alcuni residenti - l’illuminazione poi in questo tratto scarseggia, con gli alberi che coprono i lampioni e non lasciano passare la luce. È pericoloso attraversare in questo punto, con le auto che sfrecciano. Speriamo venga accolto il nostro appello».

