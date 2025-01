CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale di Civitavecchia informa che a partire da lunedì 20 gennaio 2025 prenderanno ufficialmente il via i lavori di rifacimento del manto stradale in diverse zone della città.

Gli interventi interesseranno importanti arterie cittadine come via della Polveriera, via Terme di Traiano, via Montanucci, via Mori, via Pardi, via Manara, via Alocci, Largo Acquaroni e Via Sanzio.

Il sindaco Marco Piendibene sottolinea come questi primi mesi di amministrazione siano stati dedicati a completare, nei tempi previsti, i progetti già avviati dalla precedente giunta.

«Abbiamo lavorato – ha spiegato -con responsabilità per chiudere i cantieri in corso e ora siamo pronti a dare il via a una nuova fase che rispecchia pienamente le nostre scelte programmatiche. La manutenzione e la riqualificazione delle strade cittadine sono priorità fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Sappiamo quanto la viabilità incida sulla quotidianità delle persone e intendiamo affrontare questa sfida con serietà e concretezza».

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori pubblici Patrizio Scilipoti, che evidenzia come l’avvio di questi interventi rappresenti l’inizio di una nuova fase di progettazione e realizzazione, frutto di scelte specifiche dell’attuale amministrazione.

«Il valore di questi lavori non si limita al rifacimento del manto stradale, ma vuole essere anche un segnale chiaro dell’attenzione che riserviamo alla viabilità cittadina, consapevoli dell’impatto diretto che ha sulla vita quotidiana. Ringrazio sentitamente l’Ufficio Lavori Pubblici per il lavoro intenso e continuo portato avanti in questi mesi. Siamo pronti ad affrontare anni di grande impegno, ma siamo certi che questo percorso ci porterà a ottenere risultati concreti e positivi per la città».

L’amministrazione comunale promette di continuare a lavorare con determinazione per garantire infrastrutture sicure, moderne e funzionali, ponendo la massima attenzione alle esigenze della comunità e alla qualità della vita urbana.

