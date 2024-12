CIVITAVECCHIA – Dopo la tirata d’orecchie a Open fiber per il mancato ripristino di alcune porzioni di strade post interventi da parte del Pincio ora tocca ad Acea. In questi giorni il Comune ha emesso una ordinanza rivota alla “ Alla società - si legge - società Acea Ato 2 S.p.A. pec acea.ato2@pecaceaspa.it a provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento ordinatorio, ad effettuare il ripristino definitivo del manto stradale nelle seguenti vie: via Leonardo civico 3, via Traiana civico 23, via Istria civico 10, via Veneto civico 10, via Tevere civico 2b, viale della Vittoria civico 43, al fine di prevenire ed eliminare potenziali situazioni di pericolo per la privata e-o pubblica incolumità come riscontrato in sede di sopralluogo”. In diverse aree della città, infatti, la spa capitolina è intervenuta senza però rimettere completamente in sicurezza il manto stradale. Basti pensare all’ingresso dell’area Feltrinelli dove uno scavo piuttosto pericoloso permane da alcuni giorni, con tanto di reti e segnaletica che lunedì sono volate via lasciando sostanzialmente un fossato aperto in strada. Del ripristino avvenuto dovrà essere data comunicazione al Pincio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA