CIVITAVECCHIA – È giunta a Palazzo del Pincio il 31 ottobre scorso la nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio con la quale viene espresso parere favorevole di massima per la manutenzione straordinaria della stazione ferroviaria. Intervento che comprende la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambienti interni e delle facciate del fabbricato viaggiatori con particolare attenzione alla risoluzione di problemi di infiltrazioni di acqua e di miglioramento dei sistemi di supporto all’accessibilità. Ma anche il restauro conservativo della pensilina in ferro annessa al fabbricato viaggiatori, la riqualificazione dell’ex magazzino merci e la riqualificazione delle aree esterne. Il parere favorevole giunto dalla Soprintendenza esclude però al momento dall’autorizzazione paesaggistica la realizzazione della nuova rampa di accesso la quale “presenta - si legge - delle notevoli criticità di inserimento paesaggistico e le sistemazioni esterne del piazzale. Nell’esecuzione delle opere dovranno comunque essere osservate le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza stessa già ad agosto scorso e che riguardano, ad esempio, l’uso di particolari pmatertiali per il restauro delle facciate e gli spazi esterni, la necessità di rivedere il sistema di apertura scorrevole previsto per gli accessi. Un altro passo in avanti verso una riqualificazione della struttura che non può più attendere, soprattutto per quello che, oggi, è il porto crocieristico numero uno in Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA