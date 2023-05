CIVITAVECCHIA – Statua del bacio e ruota panoramica resteranno a fare da sfondo alle fotografie dei tanti turisti e dei crocieristi di passaggio alla Marina. Ormai sembra essere questa la strada tracciata, per mantenere per tutta la stagione estiva le due strutture, elemento catalizzatore anche per il turismo.

STATUA DEL BACIO Per quanto riguarda la l’opera d’arte “Embracing Peace”, meglio nota come Unconditional Surrender e conosciuta tra i civitavecchiesi come “il Bacio” presso piazzale degli Eventi. le intenzioni del Pincio sono state chiare fin da subito. Tanto che nei giorni scorsi è stata approvata la delibera che prolunga di un anno la convenzione, definendo anche l’aspetto legato alla copertura assicurativa. E a quanto pare, così come avvenuto già in passato, la permanenza in città della statua sarà garantita da finanziamenti comunali e dall’impegno di sponsor privati. Sarebbe stato un peccato, come più volte ribadito dall’assessore alramo Simona Galizia, perdere quest’occasione, soprattutto in questo momento, a stagione crocieristica avviata e con l’estate alle porte.

RUOTA PANORAMICA Il rischio era quello di perdere anche la ruota panoramica; in questo caso il discorso è diverso perchè si tratta di un privato, anche se l’impatto sul territorio è innegabile. Lo smontaggio delle cabine, in questi giorni, ha messo in allarme i cittadini, convinti che si stesse smontando la struttura, in vista della scadenza del contratto. E invece a quanto pare si starebbe procedendo con una manutenzione in vista dello spostamento di qualche metro delle ruota, la cui permanenza dovrebbe quindi essere confermata almeno fino al prossimo mese di settembre, colontando il lungomare durante l’estate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA