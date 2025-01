CERVETERI - Ruspe a lavoro per la risistemazioned el parcheggio del campo sportivo Galli.

«Questo intervento - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - rientra nelle operazioni di manutenzione ordinaria attualmente in corso sul territorio di Cerveteri, con l'obiettivo di garantire un accesso sicuro per le centinaia di persone e famiglie che frequentano lo stadio per gli allenamenti, le partite e per supportare le nostre squadre».

«Per evitare pericoli sia per le autovetture che per i pedoni - ha aggiunto il Sindaco - abbiamo aggiunto del materiale stabilizzante sulla superficie, che è stata poi rullata e compattata per assicurare una pavimentazione completamente pianeggiante. Desideriamo ringraziare l'architetto dirigente Fabrizio Bettoni, il geometra Federico Feriozzi e tutto il personale dell'Ufficio Lavori Pubblici per il loro impegno e professionalità».

