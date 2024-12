FIUMICINO - «In commissione abbiamo lavorato per migliorare il regolamento sul ‘Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità’». Lo dichiarano i consiglieri comunali Petrillo, Calicchio e Antonelli. «Cruciale era affermare chiaramente le competenze degli operatori per la cura e l’assistenza dei ragazzi anche nelle attività di igiene personale. Abbiamo cercato di colmare dei vulnus e migliorare il testo per rispondere con efficacia alle richieste delle famiglie e dei ragazzi disabili. Il prossimo passo sarà l’approvazione in Consiglio Comunale. Certo ci saremmo aspettati migliori notizie sull’internalizzazione degli operatori, apprendendo invece dal dirigente che non sarà possibile per mancanza di fondI.