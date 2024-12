CERVETERI – Tre colpi a Cerenova nelle ultime settimane, uno ai Monteroni di Ladispoli e poi un altro in queste ore solo tentato, per fortuna, in un’abitazione in via Doganale. L’allarme torna a suonare sul territorio alla luce dei recenti episodi che non fanno di certo dormire sonni tranquilli ai residenti. E proprio sulla sicurezza i cittadini chiedono più controlli e anche un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine, alla luce anche dell’annuncio del premier Meloni sulla manovra da 1,4 miliardi di euro e che prevede un cospicuo investimento proprio sul personale. Ma a Cerveteri com’è la situazione degli organici in un litorale sempre più popolato e che per questo avrebbe bisogno di un organico adeguato alle esigenze varie? Per fare degli esempi, gli agenti della Polizia locale arrivano a malapena a 20 unità quando la popolazione è di 40mila abitanti quasi il doppio in estate. Morale della favola: c’è un vigile urbano ogni 2000 abitanti circa. Una miseria. E spiragli positivi in futuro nemmeno si vedono. Per quanto riguarda i carabinieri, sono due le caserme: Cerveteri e Campo di Mare. Gli organici complessivi arriverebbero a 60 unità ma aggiungendo la caserma di Ladispoli. Non sono nemmeno 50 i poliziotti del commissariato di Ladispoli in via Vilnius che deve anche coprire Cerveteri, fascia Aurelia, Bracciano e altre località vicine al lago.



Il nodo Valcanneto. Per mesi gli abitanti hanno protestato per un’escalation senza fine anche se in questo periodo almeno a Valcanneto i ladri hanno concesso una tregua. I residenti però chiedono le telecamere. «Confermo che c'era un progetto di potenziamento di sistemi di videosorveglianza – risponde Elena Gubetti, il sindaco - avevamo fatto richiesta dei fondi relativi al Pnrr ma non sono stati ancora destinati. A quel punto sono stati stanziate risorse dal bilancio per un primo intervento di ampliamento. Credo che i lavori inizieranno a fine anno». Il primo cittadini torna però sul discorso sicurezza: «Ci tengo però a dire una cosa: spesso la percezione dei fatti non corrisponde ai fatti reali. Spesso si è sentito parlare di emergenza ladri che però non ha riscontro su segnalazioni alle forze dell'ordine». Una visione opposta invece a quella dei comitati e di tanti cittadini.

