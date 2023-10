CIVITAVECCHIA – Sarà portata all’attenzione del consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Civitavecchia, convocato per oggi alle 10 in prima seduta o domani allo stesso orario in seconda seduta, la bozza definitiva di regolamento elettorale. Le consultazioni si dovrebbero tenere il 26 e 27 novembre prossimi. Anche se il condizionale è d’obbligo anche questa volta. Intanto perché, come sottolineato in un recente avviso a firma del presidente Daniele De Paolis, se il regolamento dovesse essere impugnato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, si dovrà attendere il pronunciamento del Tar prima di andare a nuove elezioni. E poi perchè, in realtà, nello stesso regolamento si fa riferimento a tempistiche non ancora rispettate come la pubblicazione della lista dei soci sul sito internet dell’ente “almeno 45 giorni prima della data indicata per le votazioni” e la consegna “almeno 45 giorni prima della data fissata e non prima di 105 giorni” della tessera di accreditamento elettorale.

Al di là dei tempi, saltano comunque all’occhio delle novità che vanno a stringere il cerchio su possibili candidature. Non possono infatti candidarsi - e se eletti decadono - coloro i quali abbiano partecipato come candidati - e quindi non soltanto eletti o che hanno coperto incarichi - nelle liste elettorali delle consultazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali negli ultimi dieci anni. Sarà poi il presidente dell’Agraria a nominare il comitato elettorale, composto da cinque persone - un presidente e quattro componenti - non soci dell’ente e con incarico a titolo oneroso. L’elezione si effettua con sistema maggioritario, come peraltro già previsto.

Ora si dovrà attendere se ci saranno o meno altre novità sulla data delle consultazioni.

