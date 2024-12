Non solo asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, il progetto di riqualificazione della strade provinciale comprende anche interventi sistematici e mirati di sfalcio dell’erba. Nel corso di una recente riunione tra i tecnici interni e il presidente Alessandro Romoli, la Provincia di Viterbo ha infatti approvato le nuove linee guida per lo sfalcio dell’erba lungo le strade di propria competenza. Tra le principali novità c’è sicuramente la decisione di procedere non più solo al taglio orizzontale dell’erba lungo le banchine, ma anche a quello verticale della vegetazione presente ai bordi delle strade provinciali. Lo sfalcio verrà poi realizzato a mano dai cantonieri della Provincia per quanto concerne invece l’erba che cresce lungo le barriere metalliche. L’obiettivo è quello di evitare, soprattutto con la stagione estiva ormai alle porte, che gli arbusti e i cespugli si riversino in parte sulla carreggiata.

Le nuove linee guida approvate dall’Ente prevedono inoltre lo scorporamento dello sfalcio dell’erba delle strade provinciali dalla manutenzione ordinaria delle stesse: fino all’anno scorso, infatti, chi si occupava degli interventi di manutenzione ordinaria delle strade provvedeva anche allo sfalcio dell’erba, spesso subappaltando questo tipo di intervento. Ora non sarà più così. Con le nuove linee guida approvate, sarà direttamente la Provincia di Viterbo a incaricare ditte specializzate nello sfalcio dell'erba. L’obiettivo finale è dunque sia di ridurre le tempistiche degli interventi, che di aumentarne la qualità. A tale scopo la Provincia di Viterbo ha infatti stanziato ingenti risorse economiche.

«La Provincia di Viterbo sta intervenendo in maniera sistematica e costante sulle strade di propria competenza - commenta il presidente Alessandro Romoli - Un progetto, quello della riqualificazione stradale, che necessità però non solo di risorse economiche ma anche di personale: ecco perché la Provincia nei prossimi mesi assumerà 6 nuove unità di personale, che andranno a potenziare il comparto dei cantonieri che ogni giorno si occupano delle strade provinciali».

«Allo stesso tempo la Provincia si sta anche avvalendo della collaborazione di una cooperativa di servizi, che fornisce all'Ente 4 ulteriori unità di personale destinate alla manutenzione delle strade provinciali - aggiunge il presidente Romoli - La viabilità è e sarà sempre la priorità di questa amministrazione provinciale. È dunque doveroso un sincero ringraziamento a tutto il personale del settore tecnico della Provincia, al dirigente Umbro Pasquini, ai geometri e responsabili di zona e ai cantonieri che rappresentano la forza e la presenza dell’amministrazione provinciale sulle strade di competenza dell’ente».