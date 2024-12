LADISPOLI - Rifacimento delle strade, riqualificazione delle aree sportive e verdi, creazione di aree fitness e di una nuova scuola da sostituire a quella esistente a via Praga. Sono solo alcune delle opere che l'amministrazione intende realizzare con l'approvazione della manovra di bilancio da 7milioni di euro approvata lo scorso 2 maggio in consiglio comunale.

SERVIZI SOCIALI. Della somma totale 2,3milioni andranno al capitolo Servizi sociali per «l'assistenza domiciliare per disabili e anziani, l'assistenza educativa scolastica, le rette per il ricovero in istituto di minori non accompagnati, per gli anziani nelle residenze sanitarie assistite e per gli altri progetti a supporto delle fasce più vulnerabili della nostra comunità», ha spiegato il sindaco Alessandro Grando

LAVORI PUBBLICI. Capitolo a parte è quello relativo alle opere in città. Si va dalla «riqualificazione dei campi di basket e della pista ciclopedonale del parco di via Firenze», alla «manutenzione straordinaria dello stadio Sale». Stanziati anche dei fondi per la riqualificazione dell'ex scuola del Boietto dove ad oggi sono stati collocati i senza fissa dimora che avevano occupato con le loro roulotte il parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria di proprietà di Città Metropolitana. Nei mesi scorsi proprio i consiglieri d'opposizione avevano puntato i riflettori sulle criticità della struttura, dell'assenza di servizi igienici, e dell'inagibilità di una parte della stessa che poteva mettere a repentaglio la sicurezza degli ospiti.

Sempre per il capitolo Lavori pubblici è in programma la realizzazione di « aree fitness all'aperto, la manutenzione degli impianti sportivi esistenti, l'efficientamento e l'implementazione della pubblica illuminazione, l'abbattimento delle barriere architettoniche nei plessi scolastici». In programma anche la realizzazione di «un nuovo plesso scolastico in sostituzione a quello di via Praga».

Procede inoltre l'iter per «l'acquisizione al patrimonio pubblico - spiega Grando - del terreno di 5 ettari adiacente al parco pubblico del Bosco di Palo». Si procederà, inoltre, all'acquisto «di un locale adibito a centro diurno per la disabilità gravissima».

EVENTI CULTURALI. Spazio anche agli eventi culturali. Al Summer Fest, che quest'anno raggiungerà la sua quinta edizione, l'amministrazione sembra intenzionata ad aggiungere, anche per il 2024, il concerto di Capodanno (che nei mesi scorsi ha fatto tanto discutere sia per l'impegno economico che per la scelta iniziale degli artisti). E tra gli appuntamenti non va dimenticato, il ritorno delle Frecce Tricolori, «oltre ad una lunga serie di eventi culturali e sportivi - spiega il sindaco - che faranno da cornice all'estate ladispolana». «Ringrazio i consiglieri della maggioranza, gli assessori e tutto il personale comunale, con una particolare menzione per il responsabile della Ragioneria dottor Renato Barbato, per l'impegno e la collaborazione profusi nell'elaborazione di questo importante provvedimento - conclude Grando - Il sostegno alle fasce sociali più fragili, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e lo sviluppo dell’economia locale continuano ad essere una nostra priorità, e questa manovra di bilancio ne è una chiara dimostrazione. Continueremo a lavorare per fare di Ladispoli una città sempre più bella, vivibile e inclusiva».

©RIPRODUZIONE RISERVATA