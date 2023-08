CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale si prepara per il ritorno tra i banchi e arriva lo stanziamento da 1 milione di euro per i lavori di messa in sicurezza delle scuole cittadine. Nei giorni scorsi la determinazione dirigenziale che sostanzialmente va a dare l’ok al prestito con la Cdp per la bellezza di 1 milione di euro, cifra importante che servirà all’amministrazione per attuare tutti quegli interventi non già finanziati con fondi Pnrr e quant’altro propedeutici ad una messa in sicurezza delle scuole di competenza comunale prima della riapertura. Già molto è stato fatto nel corso degli ultimi due anni soprattutto ma ora si andrà a rifinire il tutto andando a garantire maggiore sicurezza agli alunni. Come spiega l’assessore all’Istruzione Simona Galizia, infatti, con l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello e con il vicesindaco con delega all’Edilizia scolastica Manuel Magliani entro fine agosto capiremo quali sono gli interventi già fatti e quelli che restano da fare in modo da procedere al reperimento delle cifre. Certo, una bella mano è arrivata dal Pnrr ma questo non ci ferma e ci stiamo muovendo su più fronti cercando di reperire altri fondi». L’intenzione è quella di andare per “ordine”, andando ad analizzare scuola per scuola quelle che sono le maggiori criticità procedendo poi di volta in volta con una messa in sicurezza o con interventi più complessi. «Il prossimo anno - spiega Galizia - faremo un cronoprogramma insieme a Perello e Magliani in modo da capire a che punto siamo. A differenza di Roma dove le scuole sono quasi tutti edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o storici Civitavecchia è una realtà più piccola e questo, secondo me, ci permette di andare a programmare per tempo in modo da poterci muovere andando ad intervenire sulle scuole dove e quando c’è più bisogno e soprattutto in tempi più rapidi». Nel particolare, stiamo parlando di: scuola secondaria di Primo grado “Manzi”, scuola primaria e dell’Infanzia “Don Milani”, scuola secondaria di primo grado “Flavioni”, scuola primaria “De Curtis”, scuola primaria e secondaria di primo grado “Cialdi”, scuola secondaria di primo grado “Galice”, scuola primaria “Posata”; in più ci sono anche degli interventi che riguardano la scuola dell’infanzia “Giovanni Paolo II”. Come spiegava Magliani a fine maggio, «tutti gli interventi si concentrano sostanzialmente sull’impermeabilizzazione dei solai, per evitare quei fenomeni di infiltrazione e di umidità che negli scorsi anni hanno afflitto i complessi scolastici di Civitavecchia; fenomeni che sono nocivi per la salute degli alunni e del personale. Nelle strutture dotate di pannelli fotovoltaici sarà necessario rimuovere i pannelli stessi per ripristinare la guaina di impermeabilizzazione del solaio e infine riposizionare e rifunzionalizzare gli impianti fotovoltaici. Una volta completato questo tipo di attività sarà possibile intervenire anche all’interno degli edifici per rimuovere definitivamente le infiltrazioni e ritinteggiare il tutto».

