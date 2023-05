CIVITAVECCHIA – Prende corpo l’attività dell’amministrazione in merito alla ristrutturazione e alla messa in sicurezza delle scuole cittadine: nell’ultima seduta di Giunta è stato approvato il progetto definitivo.

Molto soddisfatti il sindaco Ernesto Tedesco e il vicesindaco Manuel Magliani, che ha la delega all’Edilizia scolastica: «Con una prima delibera di giunta avevamo già approvato il progetto definitivo che riguarda il rifacimento delle facciate della scuola Cialdi, lato via Buonarroti» ha spiegato Magliani, «per un importo complessivo di cinquecentomila euro che consentirà alla scuola di avere la facciata anteriore completamente ristrutturata e messa in sicurezza. Questa nuova delibera di giunta riguarda invece un intervento più ampio sui plessi scolastici cittadini, con l’accensione di un mutuo di un milione di euro con Cassa Depositi e Prestiti. Nel particolare, stiamo parlando di: scuola secondaria di Primo grado “Manzi”, scuola primaria e dell’Infanzia “Don Milani”, scuola secondaria di primo grado “Flavioni”, scuola primaria “De Curtis”, scuola primaria e secondaria di primo grado “Cialdi”, scuola secondaria di primo grado “Galice”, scuola primaria “Posata”; in più ci sono anche degli interventi che riguardano la scuola dell’infanzia “Giovanni Paolo II”. Tutti gli interventi si concentrano sostanzialmente sull’impermeabilizzazione dei solai, per evitare quei fenomeni di infiltrazione e di umidità che negli scorsi anni hanno afflitto i complessi scolastici di Civitavecchia; fenomeni che sono nocivi per la salute degli alunni e del personale. Nelle strutture dotate di pannelli fotovoltaici sarà necessario rimuovere i pannelli stessi per ripristinare la guaina di impermeabilizzazione del solaio e infine riposizionare e rifunzionalizzare gli impianti fotovoltaici. Una volta completato questo tipo di attività sarà possibile intervenire anche all’interno degli edifici per rimuovere definitivamente le infiltrazioni e ritinteggiare il tutto. Procede il processo di sistemazione delle scuole cittadine - conclude il vicesindaco Magliani – che godranno anche di finanziamenti del PNRR».

