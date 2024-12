CERVETERI - Aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2024-2025. Per presentare domanda c'è tempo fino al 31 luglio. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica da tramite la piattaforma digitale e dovrà essere presentata anche per gli alunni che hanno usufruito del servizio di trasporto nel precedente anno scolastico. Le domande pervenute dopo il 31 Luglio potranno essere accolte soltanto nel caso in cui l’accoglimento non comporti pregiudizio all’organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità residua di posti sui mezzi di trasporto e saranno comunque valutate ed eventualmente inserite solo dopo il 1° Ottobre. Per assistenza alla compilazione della domanda sarà possibile recarsi presso il “facilitatore digitale” a disposizione presso la biblioteca comunale sita al piano terra del Granarone il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

