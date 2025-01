Sono stati inaugurati ufficialmente lunedì mattina i 24 moduli abitativi che accoglieranno gli alunni di 12 classi della scuola elementare dell’Ellera per il tempo necessario ad effettuare gli interventi di adeguamento antisismico nell’edificio scolastico che sono stati finanziati con i fondi del Pnrr.

Ai ventiquattro moduli se ne aggiungono altri quattro adibiti ai servizi igienici.

I lavori sono stati seguiti dall’assessorato Lavori pubblici mentre il coordinamento è stato curato dall’assessore ai servizi sociali ed educazione Rosanna Giliberto e dall’assessore al patrimonio Giancarlo Martinengo.

«La soluzione individuata per 12 classi è l’unica che permette agli studenti di conciliare la continuità didattica con le esigenze logistiche delle famiglie, garantendo contemporaneamente il regolare svolgimento dei lavori entro i termini previsti - spiegano gli assessoriGiliberto e Martinengo - Questi moduli abitativi rappresentano quanto di meglio è disponibile per far fronte a questo tipo di esigenze e sono già stati utilizzati con successo in altre città dove sono in corso analoghi lavori finanziati con il Pnrr».

I due assessori spiegano inoltre che si tratta di «strutture perfettamente a norma, fornite di climatizzazione e riscaldamento, bagni con acqua calda, linea internet».

«L’utilizzo dei moduli - concludono Giliberto e Martinengo - è previsto fino alla fine dell’anno scolastico».