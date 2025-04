Si è conclusa oggi la missione al Vinitaly a sostegno del settore vinicolo italiano di Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia/ECR. L’impegno è stato confermato attraverso incontri, dibattiti e confronti istituzionali, in un momento di sfide internazionali e in vista delle future azioni dell’Unione Europea. “Una bottiglia su cinque nel mondo parla italiano: questo dà la misura dell'importanza e della forza che il settore dimostra, ma anche della necessità di tutelarlo, sia sotto il profilo produttivo che commerciale”, ha esordito domenica Sberna all’inaugurazione della più grande fiera del vino italiano, insieme al presidente di VeronaFiere Federico Bricolo, al presidente del Veneto Luca Zaia, al ministro Lollobrigida, ai ministri Urso, Ciriani Giuli, il sottosegretario Mazzi, il presidente di ICE Matteo Zoppas e la presidente del CeeV Marzia Varvaglione. Mentre, ieri per sottolineare l’importanza del vino per l’economia e l’identità del territorio, la vicepresidente dell’Eurocamera ha partecipato all’inaugurazione del padiglione Lazio, ‘Lazio Monumental Taste’, il cui taglio del nastro è stato sancito dall'assessore all'Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio, Giancarlo Righini alla presenza del ministro italiano dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e i Commissari europei Hansen e Olivér Várhelyi, con i quali Sberna ha avuto ulteriori incontri nel corso dei loro convegni sul futuro del comparto in Europa. Un’occasione per fare il punto sulle politiche europee per il settore agricolo e agroalimentare italiano. Sempre nel Lazio, non è mancata la visita alle numerose cantine laziali e della Tuscia, con i consiglieri regionali Sabatini e Zelli, per celebrare le eccellenze regionali, sinonimo di cultura e tradizione millenaria. Con uno sguardo al futuro dell’innovazione, attraverso la presentazione del ‘Master in food, Wine & beverage’ dell’Unitus, alla presenza del Rettore Ubertini, il presidente del Crea, il direttore di Arsial Raffa e l’assessore della Regione Lazio Righini. Tra i momenti di spicco anche il confronto con Confagricoltura, Coldiretti, Confcooperative, CIA, l’Associazione Vignaioli Indipendenti e le principali categorie del settore. Importanti anche le visite ai padiglioni delle regioni Umbria, Veneto, Calabria e Toscana. La giornata di folti incontri si è conclusa la sera con l’evento promosso dalla delegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, durante il quale la vicepresidente ha avuto modo di fare ulteriormente il punto iniziativa europea ‘Pacchetto Vino’. “Un pacchetto che il Parlamento deve contribuire a migliorare nel rispetto delle esigenze dei produttori”, ha concluso in occasione di “Il vino: un'eccellenza da difendere anche in Europa”, tenutosi presso Palazzo Malfatti di Verona con la presenza di moltissimi europarlamentari di Fratelli d’Italia. Quella di quest’anno è la 57ª edizione del Vinitaly, titolata 'The Reason Wine'. E, infine, ha dichiarato Antonella Sberna, prima della ripartenza per Bruxelles: “Ringrazio il Presidente di Veronafiere Bricolo e tutto il management della Fiera per l’invito, per l’accoglienza e per l’assistenza durante gli appuntamenti istituzionali di questi giorni. Ringrazio inoltre le forze dell’ordine per il loro supporto”.