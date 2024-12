I ticket sono stati 320 contro i 160 del 2019 e i 60 del 2018. Tutte le richieste per l’acquisto dei biglietti riservati alle categorie fragili per assistere al trasporto della Macchina di Santa Rosa sono state soddisfatte. Lo fa sapere l’amministrazione comunale che rimarca che quest’anno la giunta della sindaca Frontini ha infatti deciso di di incrementare il numero dei ticket da destinare alle persone con varie forme di disabilità. “Una scelta - si legge nella nota dello staff della sindaca - presa per mandare un segnale preciso nel nome dell'inclusività e del valore sociale strettamente collegato alla festa per eccellenza dei viterbesi. Ha dato esiti positivi la modalità di vendita dei biglietti, a partire dal luogo prescelto ovvero il cortile di palazzo dei Priori che ha consentito alle persone in attesa di essere al riparo dal caldo e di poter procedere comodamente all’acquisto grazie al sistema elimina code che ha permesso di evitare la spiacevole necessità di dover mettersi in fila fin dalle prima ore della mattina come era invece accaduto negli anni scorsi”. Nel 2019 i posti erano stati 160 e 60 nel 2018.