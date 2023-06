SANTA MARINELLA – In un’aula consiliare gremitissima, si è tenuto ieri il primo consiglio comunale dell’era Tidei due. E’ stata una seduta pubblica prettamente tecnica, dove andava verificata l’eleggibilità e la compatibilità dei consiglieri eletti; ha fatto poi seguito il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale, la costituzione dei gruppi consiliari, l’elezione della commissione elettorale comunale ed infine la comunicazione sulla nomina dei componenti della giunta comunale.

A presiedere la seduta è stata la consigliera di minoranza Alina Baciu che, come aveva anticipato il sindaco qualche giorno fa, era la rappresentante politica più votata dell’intero consiglio comunale. Come era prevedibile, è stata approvata all’unanimità la convalida dei consiglieri eletti, mentre, subito dopo, il sindaco ha giurato davanti all’assemblea. Ha fatto seguito la nomina dei capigruppo in consiglio comunale.

Per quanto riguarda la maggioranza, a rappresentarla sarà Marina Ferullo della lista civica Cittadini al Centro. Per le opposizioni del centro destra il capogruppo sarà Domenico Fiorelli, mentre per il gruppo di sinistra ad essere nominata è stata Clelia Di Liello. Si è poi passati all’elezione del presidente del consiglio comunale che, secondo l’intenzione della maggioranza che ha poi votato, doveva essere Emanuele Minghella, ma non avendo ricevuto i due terzi dei voti dei consiglieri comunali assegnati, la votazione è stata rimandata al prossimo consiglio comunale in programma domani alle 10.

Ha fatto seguito l’elezione dei membri della commissione elettorale che, come è normale che sia, ha due rappresentanti di maggioranza e uno di minoranza. Per la maggioranza sono stati eletti Befani e Ferullo, per la minoranza Baciu.

Eletti anche i supplenti, Fratarcangeli e Magliani per la maggioranza, Fantozzi per la minoranza. La seduta si è conclusa con le dichiarazioni del sindaco Pietro Tidei e del capogruppo di minoranza Domenico Fiorelli.

“Questa sarà una legislatura dove tutti contribuiranno al buon andamento della vita amministrativa – ha detto il primo cittadino - in questa fase avrei voluto che partecipasse pure la minoranza a cui avevo proposto delle deleghe ma, a quanto vedo, non intendono contribuire e quindi saremo sempre più uniti per portare avanti il nostro programma elettorale. Ci stiamo avviando alla fase conclusiva della ricostruzione di questa città, e dopo tanti progetti portati a termine come le scuole, i parchi, le strutture sanitarie, le strade, i fossi, gli impianti sportivi e la nuova sede comunale, ora dobbiamo cominciare con i progetti di sviluppo che diano posti di lavoro ai giovani”.

“Prima di ogni altra cosa desidero ringraziare i cittadini di Santa Marinella e Santa Severa che hanno riposto la loro fiducia nella mia persona e nella mia squadra, votando la coalizione di centrodestra. Il risultato delle elezioni ha visto la riconferma della passata amministrazione per soli 81 voti, nonostante le tante promesse fatte in campagna elettorale. Promesse che ci aspettiamo che vengano mantenute e, al riguardo, confermiamo la nostra volontà di vigilare con la massima attenzione, su tutto l’andamento della gestione amministrativa, al fine di garantire lo sviluppo e il futuro di questo territorio e dei suoi abitanti, ma quindi non ci sarà alcun coinvolgimento da parte nostra nell’attuale amministrazione”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA