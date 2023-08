SANTA MARINELLA - Torna, con il primo fine settimana di agosto, il servizio di navetta estiva gratuita che stazionerà alla stazione di Santa Severa e a quella di Santa Marinella. I pullmini raggiungeranno le più frequentate spiagge del litorale per l’intero mese. “Si tratta di un progetto già sperimentato con successo la passata stagione estiva al quale l’amministrazione comunale stava lavorando da tempo ma che è stato reso possibile solo grazie all’accantonamento precedentemente fatto di una somma che era stata finalizzata a questo servizio. Somma che è stata resa disponibile dal responsabile dell’ufficio ragioneria a seguito della approvazione degli equilibri di bilancio avvenuta nella seduta di consiglio comunale di lunedì scorso. Il servizio sarà effettuato dalla stessa società che gestisce il trasporto pubblico locale. I minibus, saranno attivi tutti i sabati e le domeniche di questo mese, nelle giornate del 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 agosto. Le partenze saranno molto frequenti, una ogni 30 minuti e il servizio sarà garantito per l’intera giornata, con un orario continuato che sarà dalle 8 del mattino alle 20, in modo tale da poter soddisfare tutte le esigenze di quanti utilizzano il treno per recarsi nelle spiagge del litorale. Per quanto attiene ai percorsi, questi si snoderanno dalla stazione ferroviaria di Santa Marinella, in direzione Aurelia e proseguiranno fino alle spiagge libere del Marangone. Il tour della navetta proseguirà utilizzando Lungomare Marconi fino a raggiungere gli arenili in località la Toscana. Da lì poi farà ritorno presso il piazzale della stazione. Anche per i viaggiatori che scenderanno a Santa Severa il capolinea dei bus navetta è stato predisposto sul piazzale della stazione ferroviaria da dove raggiungerà via Aurelia in direzione Santa Marinella, quindi farà ritorno, percorrendo un tratto del lungomare Pyrgi fino a raggiungere il castello. Le fermate sono state ovviamente previste di fronte agli stabilimenti balneari e agli arenili liberi che si trovano lungo i due tragitti. Si sta già pensando a come migliorare ancora questo servizio che è stato già molto apprezzato in passato dai turisti installando, ma ormai dalla prossima stagione estiva, delle paline ad ogni fermata del bus navetta in cui vengano riportate tabella con gli orari e le date esatte di attivazione del servizio. “Come sempre – commenta il sindaco Tidei- stiamo operando per dare delle risposte concrete alle esigenze, non solo dei residenti, ma anche in questo caso dei turisti. Si tratta come detto di un servizio che, con maggiori risorse economiche, il prossimo anno potrà anche essere implementato, migliorato ed esteso ad altri mesi estivi”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA