SANTA MARINELLA – Profondo cordoglio è stato espresso dai consiglieri comunali di centrodestra per la scomparsa di Sandro Conteddu, figura storica della politica locale e punto di riferimento per l’intera cittadinanza. In una nota congiunta, Roberto Angeletti, Alina Baciu, Patrizia Befani, Ilaria Fantozzi, Domenico Fiorelli, Eugenio Fratturato e Patrizia Ricci ricordano Conteddu come «una presenza costante e autentica nella vita pubblica, capace di interpretare la politica come servizio, con sobrietà, determinazione e rispetto per il confronto democratico». Stimato anche al di là degli schieramenti, Conteddu viene descritto come «un uomo competente, serio e disponibile», sempre pronto ad ascoltare con discrezione e sensibilità. «Il suo sorriso e la sua ironia – scrivono i consiglieri – resteranno nei nostri cuori. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di dolore».