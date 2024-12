SANTA MARINELLA - Sicurezza dei cittadini, controllo del territorio e della viabilità. Sono questi gli obiettivi dei nuovi impianti di videosorveglianza intelligente “Targa System”, che sono stati installati in città nei giorni scorsi.

“L’amministrazione comunale è molto sensibile alla crescente richiesta di sicurezza della popolazione - afferma il sindaco Pietro Tidei -. Grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Interno, la città ha investito nei sistemi di videosorveglianza, importante strumento di deterrenza, per presidiare il territorio e per intervenire rapidamente quando si verificassero episodi che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini”.

Si tratta in particolare di tre targa System, che con un'ottima qualità in risoluzione e visori notturni, riescono a rilevare le targhe dei veicoli in transito sulle strade cittadine.

Il sistema è in collegamento con il Ministero dei Trasporti e con le forze dell’ordine, che tramite monitoraggio da remoto, potranno accedere ai filmati in caso di necessità, di attività di prevenzione e controllo e di attività investigativa.

Ad oggi sono presenti in prossimità della rotatoria su: via Aurelia, altezza Prato del Mare; in via Aurelia, 183 e all’incrocio tra via delle Vignacce e via Quattro Novembre. Tutti e tre registrano immagini in entrambe le direzioni di marcia.

“Precisiamo che non si tratta di foto red, quindi non è un sistema per multare. E’ la sicurezza del territorio il suo scopo principale- chiarisce Andrea Amanati, assessore ai Lavori pubblici- Il Targa System rileva se il veicolo è assicurato e soprattutto se è rubato. Non è un autovelox. Questa rete di videosorveglianza permetterà nel futuro di poter implementare un sistema di cosiddetta “Smart city”, al fine di garantire un servizio migliore e più fruibile per la città». «Il territorio del Comune è vasto -conclude Amanati - tenendo conto delle aree rurali, delle strade provinciali o private. Ad oggi sono già in attività 86 videocamere, oltre alle 3 Targa System appena installate, ad alta definizione e in grado di integrare funzionalità, non invasive della privacy, a supporto delle forze di polizia nelle proprie attività”.

