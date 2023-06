SANTA MARINELLA - Il Comune, attento alle tematiche di innovazione e digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini, ha attivato lo sportello Registration authority officer per la verifica dell’identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello Spid. E’ erogato dagli uffici comunali Affari Generali e Urp dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Sarà possibile ottenerlo anche presso la biblioteca civica negli orari di apertura. Per attivare la procedura è necessario il documento di identità originale, la tessera sanitaria con il codice fiscale in corso di validità, un indirizzo e-mail personale sul quale si riceverà un messaggio contenente le istruzioni per l’attivazione delle proprie credenziali Spid, e il numero di cellulare utilizzato normalmente per attivare le proprie credenziali. L’operatore verificherà l’identità, compilerà una maschera di richiesta e consegnerà un documento contenente la prima parte del codice di attivazione. Il sistema invierà una mail all’indirizzo comunicato con la seconda parte del codice ed il pacchetto di attivazione in allegato. Per ottenere lo Spid l’utente dovrà completare la procedura collegandosi al sito del fornitore d’identità Poste Italiane entro 30 giorni dal ricevimento della mail. “Se si ha necessità di assistenza nel completamento della procedura – fanno sapere dal Comune - contattare il call center dell’Identity Provider selezionato. L’elenco aggiornato di tutti i fornitori d’identità che permettono il rilascio dello Spid seguito di un riconoscimento effettuato presso un Rao.