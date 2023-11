SANTA MARINELLA – Prende il via uno dei progetti che il sindaco Tidei aveva presentato nell’ultima conferenza stampa, quando disse che sarebbe partita una maxi operazione di miglioramento della viabilità e dell’arredo urbano. Tra cui anche l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e limitare la velocità dei veicoli.

E’ questo il senso dell’intervento che nei prossimi giorni verrà eseguito all’incrocio con via Pienza, che cercherà di regolamentare il traffico dei veicoli su Via Etruria, una delle arterie stradali più percorse in alternativa alla via Aurelia.

“Questa mattina abbiamo eseguito un sopralluogo tecnico con il comandante della Polizia Locale, Keti Marinangeli e l’ingegner Di Bernardo dell’ufficio tecnico del Comune – dice l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati - considerati i disagi, le lamentele e gli esposti dai cittadini, e soprattutto la pericolosità di quel tratto viario, si ritiene utile ed opportuno istituire una rotatoria all’altezza di Via Pienza. L’obiettivo è quello di ridurre e moderare la velocità ed aumentare la sicurezza stradale. La nuova rotatoria sarà pronta al massimo tra una decina di giorni”. Come più volte segnalato dai cittadini, il tratto in oggetto è molto frequentato e percorso ogni giorno da centinaia di veicoli che spesso non rispettano i limiti di velocità.

“Non potendo intervenire con l’installazione di dissuasori su questa strada, parallela alla statale Aurelia e percorsa anche dai soccorsi del 118 – spiega il sindaco Pietro Tidei - con l’arrivo dei quattro vigili urbani che prenderanno servizio presso il Comando di Polizia Locale capitanato dalla comandante Keti Marinangeli, sarà possibile provvedere al rispetto delle norme stradali vigenti. E’ nostra intenzione dare risposte ai cittadini che lamentano

giustamente il problema dell’alta velocità nel centro abitato”.

A Santa Marinella e nei paesi italiani, la progettazione e costruzione di rotatorie stradali, in sostituzione degli impianti semaforici è sempre maggiore ed hanno come obiettivo la sicurezza stradale, in questo modo chiunque si immette nel flusso circolatorio della rotonda deve moderare la velocità.

