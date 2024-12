CIVITAVECCHIA – Urne aperte fino alle 23 di oggi. Sono in corso le operazioni elettorali nelle 53 sezioni cittadine, con l'attenzione rivolta in città soprattutto per le amministrative, con i civitavecchiesi chiamati a scegliere il nuovo sindaco, andando a rinnovare la composizione del consiglio comunale.

Bassa fino a ieri sera l’affluenza, ferma al 20,6%. Percentuale salita però al 34,9% alle 12 di oggi (36% per le Europee) e al 54,6% alle 19 (56,3% per le Europee).

Il dato definitivo dell’affluenza dopo le 23, a seggi chiusi.

Si partirà subito con lo spoglio delle Europee mentre per le amministrative bisognerà attendere la giornata di domani. Lo scrutinio infatti inizierà alle 15.

