Il Giubileo è alle porte e, se non ci sono molte notizie in merito alla campagna di promozione di Viterbo per attrarre pellegrini e visitatori nell’anno giubilare, sul fronte dei cantieri invece qualche novità c’è.

Tra gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo, l’amministrazione comunale ha provveduto ad assegnare l’appalto per il completamento, il restauro e l’allestimento del polo culturale nella ex chiesa di Sant’Orsola.

Sette le imprese partecipanti alla procedura negoziata che ha visto l’aggiudicazione dei lavori alla Ciorba Srl. L’importo complessivo di spesa iniziale era di 1 milione e 500mila euro.

Il criterio adottato per la scelta della ditta vincitrice è stato quello del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Nella fattispecie l’offerta economicamente più conveniente è stata di 854mila e 456 euro, con un ribasso percentuale del 33,69%, presentata da Ciorba Servizi & Impresa. L’intervento sulla ex chiesa è interamente finanziato con le risorse del Giubileo 2025.

Linea diversa di finanziamento invece per i lavori che interesseranno il museo civico. Per procedere ai previsti interventi di riqualificazione e di nuovo allestimento sulla struttura di piazza Crispi, l’amministrazione comunale è ricorsa all'accensione di un mutuo da 500mila euro presso la Cassa Depositi e Prestiti. Tre le aziende che hanno partecipato alla procedura negoziata che ha portato ad affidare l’appalto sempre con la formula del massimo ribasso. Ad aggiudicarsi i lavori la Fiorillo Srl che ha proposto una percentuale di ribasso del 15,55%. Dal mezzo milione di euro, importo iniziale previsto dal Comune, la spesa dell’intervento è scesa a 346mila e 842 euro.

Opere appaltate, ora non resta che attendere l’avvio dei lavori che si prevede a breve. Salvo ricorsi da parte delle altre imprese proponenti.