Nei mesi di novembre e dicembre 2025 il servizio ferroviario delle linee Roma–Viterbo e Metromare ha registrato un miglioramento significativo, frutto del lavoro congiunto per aumentare affidabilità, manutenzione e continuità di esercizio. E’ questo sostiene la Regione parlando di “i numeri raccontano un cambiamento concreto, percepibile per migliaia di pendolari che ogni giorno si affidano a queste linee per i propri spostamenti. Un netto cambio di passo sulla linea Roma–Viterbo, sia urbana sia extraurbana, dove il calo delle soppressioni è stato particolarmente rilevante”.

Secondo i dati forniti dalla Pisana, nel tratto urbano, le soppressioni si sono ridotte del 78% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un crollo dell’83% dei treni cancellati per guasto ai convogli.

Si tratta di un risultato che riflette un miglioramento sensibile nella gestione e nella manutenzione dei treni. Anche la tratta extraurbana mostra un’evoluzione analoga: nel 2025 le soppressioni sono diminuite del 77%, con una riduzione del 75% dei casi legati ai guasti dei treni. “Un quadro che - sottolinea la nota della Regione - conferma l’efficacia degli interventi pianificati negli ultimi mesi e la crescente stabilità del servizio.

Situazione positiva anche sulla linea Metromare. Pur trattandosi di una rete che risente fortemente delle condizioni infrastrutturali, il bimestre 2025 segna una diminuzione complessiva delle soppressioni del 15%.

Particolarmente significativo il dato relativo ai convogli: le cancellazioni dovute a guasto ai treni sono diminuite del 72% rispetto al 2024.

«Un risultato che, seppur in un contesto operativo complesso, rappresenta un passo in avanti verso una maggiore regolarità degli spostamenti e una migliore qualità del servizio quotidiano - dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla - I dati dell’ultimo bimestre del 2025 confermano una tendenza positiva: meno guasti, meno cancellazioni e un servizio più stabile.

Sono effetti diretti degli investimenti effettuati sul materiale rotabile, delle attività di manutenzione straordinaria e dell’attenzione posta al miglioramento delle condizioni di esercizio. Il lavoro proseguirà lungo tutto il 2026, con l’obiettivo di consolidare questi risultati e offrire ai cittadini un sistema di trasporto sempre più affidabile e all’altezza delle necessità del territorio».

«In due anni e mezzo - sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera - la Regione Lazio ha avviato, grazie all'impegno di Cotral, un piano di rinnovamento dei treni che sta dando risultati importanti, come dimostrano questi dati. Si tratta di manutenzioni e revisioni dei treni che non erano mai state fatte prima. Anche per quanto riguarda le ferrovie la Regione Lazio ha avviato, e in molti casi ha chiuso o sta chiudendo, lavori infrastrutturali, come il rinnovamento della linea aerea della Roma-Lido per garantire la stabilità del servizio. Il nostro obiettivo - conclude l’assessore Ghera - è quello di rendere sempre più efficiente il servizio di trasporto pubblico per i cittadini».