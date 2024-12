CIVITAVECCHIA – Primo report degli annunciati controlli per errato conferimento dei rifiuti “porta a porta” e di abbandono dei rifiuti in strada. Per ciò che concerne la raccolta differenziata porta a porta, nella sola settimana di Ferragosto sono decine i provvedimenti comminati dagli Ispettori Ambientali di Csp, in collaborazione con il comando di Polizia municipale, per errato conferimento delle frazioni.

Fra le utenze sanzionate ci sono soprattutto utenze domestiche singole (non condominiali) dove gli ispettori hanno riscontrato conferimenti di frazioni errate, come la presenza di plastica nell’organico. Per quanto concerne le utenze domestiche del centro cittadino (Zona 1 dove è in vigore il servizio notturno) gli Ispettori ambientali hanno rilevato l’errata esposizione anticipata dei mastelli in strada, prevista da regolamento comunale a partire dalle ore 20, con il servizio di ritiro che ha inizio dalle ore 22:00 e che prevede il ritiro dei contenitori vuoti da parte dei cittadini entro le ore 9:00 del mattino successivo. Le altre sanzioni si riferiscono all’abbandono di rifiuti in strada, soprattutto nei pressi delle campane per la raccolta del vetro.

«Materiali preziosi che, lo ribadiamo, potrebbero invece diventare materie prime fondamentali e sostenere quella che è divenuta un’economia trainante sia a livello regionale che nazionale, l’economia circolare del riciclo – hanno spiegato dalla municipalizzata – si tratta di perfezionamenti che non vogliono avere un carattere impositivo, ma correttivo di comportamenti errati e cattive abitudini, in modo da responsabilizzare l’utenza a un maggiore rispetto dei calendari di raccolta, sanzionando chi non rispetta il regolamento comunale. Errori che generano costi sociali diffusi sul servizio di igiene urbana, a carico dell’intera utenza. Siamo inoltre certi che anche questa azione di sensibilizzazione, affinché la raccolta venga fatta come si deve su tutto il territorio, possa generare un maggiore rispetto delle azioni quotidiane che ci vedono impegnati nella separazione dei rifiuti. Allo stesso tempo però si registra anche un forte senso di responsabilità da parte di numerosi cittadini che quotidianamente separano le frazioni. Non a caso, in questi ultimi anni la cittadinanza di Civitavecchia ha dato prova di grande collaborazione sul fronte delicatissimo della raccolta dei rifiuti, con risvolti positivi che ci ha visto destinatari di riconoscimenti e attestazioni importanti da parte di associazioni ed enti autorevoli, a tutela dell’ambiente e di comportamenti virtuosi, entrando nel novero dei Comuni ricicloni del Lazio. È esercitando il nostro senso civico ed il rispetto verso il nostro territorio che possiamo davvero “fare la differenza” con i nostri piccoli e quotidiani gesti. Evitare gli sprechi, usare intelligenza e responsabilità nei consumi, differenziare, ma anche ridurre i rifiuti – hanno concluso – sono pratiche essenziali e necessarie per poter definirci veri cittadini di questo Pianeta».