CIVITAVECCHIA – Alleanza verdi sinistra - Demos Civitavecchia informa che, nella giornata di venerdì, l’assessore all’Ambiente, Stefano Giannini, ha incontrato il direttore della Direzione regionale rifiuti della Regione Lazio, presso gli uffici regionali competenti. «Nel corso dell’incontro - spiegano dalla coalizione - è stata rappresentata, in modo chiaro e formale, la posizione netta di contrarietà dell’amministrazione comunale all’ipotesi di ampliamento della discarica di Fosso Crepacuore proposta dalla società Mad. È stato sottolineato che il Comune non intende in alcun modo accettare il conferimento di rifiuti provenienti da Roma o da altri territori esterni, e che l’orientamento amministrativo è diametralmente opposto rispetto a qualsiasi ipotesi di ulteriore smaltimento in discarica».

Per Avs - Demos l’azione «dell’assessore Giannini, nostro rappresentante in Giunta e dirigente di Alleanza verdi e sinistra, si inserisce pienamente nel percorso politico che portiamo avanti: un modello di gestione dei rifiuti fondato sull’economia circolare, sulla drastica riduzione del conferimento in discarica e sulla difesa del territorio e della salute pubblica». In questa direzione, l’amministrazione comunale, seonco Avs e Demos, ha già avviato due percorsi strategici fondamentali: il rafforzamento della raccolta differenziata e la progettazione di un impianto di trattamento aerobico dei rifiuti umidi, soluzioni moderne e sostenibili, pienamente «coerenti con le normative europee e regionali e con le aspettative dei cittadini di Civitavecchia». Iniziative che Avs e Demos sostengono insieme al «lavoro dell’assessore Giannini, nella convinzione che fermare ogni tentativo di trasformare ancora una volta Civitavecchia in terminale dei rifiuti di altri sia un dovere politico, civico e morale. Inoltre, per dare pieno seguito a quanto dichiarato nel colloquio istituzionale con la Regione, non appena la Direzione regionale rifiuti comunicherà ufficialmente l’avvio del procedimento e la pubblicazione della richiesta presentata dalla società MAD, il comune di Civitavecchia presenterà formalmente le dovute osservazioni contro il progetto di ampliamento, esercitando fino in fondo il proprio diritto a tutela dell’ambiente e degli interessi della collettività. Continueremo a vigilare, a informare e a sostenere tutte le azioni che vadano nella direzione della giustizia ambientale e della difesa del nostro territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA