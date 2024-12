CIVITAVECCHIA – Sono in corso controlli sulla qualità dei rifiuti esposti nella raccolta differenziata “porta a porta”. Lo conferma Civitavecchia Servizi Pubblici, spiegando come l’iniziativa sia diretta a garantire la corretta applicazione della legge e tutelare quei cittadini che, quotidianamente, si impegnano per il corretto conferimento dei rifiuti.

«Gli obiettivi principali perseguiti sono quelli di informare e educare i cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti – hanno spiegato – di prevenire danni all’ambiente, all’immagine e al decoro del territorio comunale e di vigilare e controllare, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, sulle violazioni del regolamento comunale».

L’attività di vigilanza e controllo è concentrata, in particolare, sulla verifica del rispetto dei giorni e degli orari, così come disposto dal calendario di raccolta. Sull’utilizzo corretto dei mastelli e dei carrellati, ricordando che è fatto divieto esporre i sacchetti in strada senza l’utilizzo del contenitore. E ancora l’utilizzo solo ed esclusivamente di sacchi semi-trasparenti per consentire una rapida ispezione da parte degli operatori addetti al ritiro dei rifiuti. È vietato l’utilizzo di sacchi neri anche per la raccolta indifferenziata (mastello/carrellato grigio). Sulla raccolta dell’organico, «è fatto obbligo di utilizzare i sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile certificati a norma Uni En13432 in carta o in bioplastica, per contribuire all'effettivo recupero dei rifiuti e alla produzione di compost di qualità». Per la raccolta della carta, la stessa deve essere conferita all’interno di buste di carta o plastica (la plastica viene successivamente separata in cartiera e non compromette il riciclo). I rifiuti indifferenziati, invece, non devono contenere frazioni differenziabili, quali plastica, metalli, carta e organico.

Il calendario di raccolta, gli orari di esposizione dei mastelli/carrellati e l’orario di inizio del servizio di ritiro restano invariati: per quanto riguarda quindi le utenze domestiche, per la Zona 1 (servizio notturno) l’esposizione dei contenitori è per le 20, con l’inizio del servizio di ritiro fissato alle 22 ed il ritiro dei contenitori vuoti entro le ore 9 del mattino successivo.

per la Zona 2 (servizio diurno) l’esposizione dei contenitori è prevista dalle ore 21:00 del giorno precedente, con l’inizio del servizio di ritiro dalle ore 6:00 ed il ritiro dei contenitori vuoti dopo lo svuotamento.

«Nel caso in cui il rifiuto esposto non risulti conforme, quest’ultimo non verrà ritirato e sullo stesso sarà applicato un avviso per segnalare la sua non conformità – concludono da Csp – si invitano i cittadini a conferire in modo corretto i materiali, al fine di evitare disagi e spiacevoli situazioni».