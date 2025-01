Il 31 dicembre è scaduta la proroga - la settima - dell’appalto ponte per il servizio di raccolta dei rifiuti.

Pur essendo stata individuata l’azienda che subentrerà, con un contratto pluriennale, alla ditta che da anni ha in carico la gestione della nettezza urbana, l’amministrazione in attesa della aggiudicazione definitiva ha dovuto far ricorso nuovamente alla formula del ponte, con una proroga - l’ottava - fino al 28 febbraio 2025.

Una mini proroga - sul genere di quella adottata da settembre 2024 a dicembre dello stesso anno - se rapportata alle precedenti, la cui durata si prolungava di sei mesi in sei mesi.

Una “estensione” reiterata e continua di un contratto che, in vigore dal luglio 2020, per varie vicissitudini - dalla redazione di nuove linee guida passate attraverso due amministrazioni ad aggiustamenti a seguito di osservazioni da parte di Anac - con il ricorso a proroghe del ponte che per durata assommano a quella dell’appalto pluriennale: 4 anni.

Ormai la meta sembra vicina, la nuova ditta aggiudicataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana è stata individuata e, perché entri effettivamente in carica, si attende l'esito delle procedure di verifica previste per legge.

E nell’attesa, come recita la determina dirigenziale “risulta prioritario continuare a garantire la continuità del servizio di igiene urbana, che non può essere in alcun modo interrotto, trattandosi di servizio essenziale, in cui sono direttamente coinvolti aspetti di carattere igienico-sanitario, ambientale, di salute e di ordine pubblico, in un’ottica di tutela della collettività”.

Da qui la necessità di concedere un’ulteriore proroga alla ditta che negli ultimi anni ha gestito la raccolta rifiuti sul territorio comunale di Viterbo, che proseguirà quindi la propria attività fino al 28 febbraio 2025.

Fermo restando che, qualora si riesca ad arrivare all'affidamento definitivo al nuovo aggiudicatario prima di tale data, la proroga potrà essere interrotta anticipatamente.

Per la copertura economica del servizio ponte da effettuare dal primo gennaio al 28 febbraio il Comune ha previsto lo stanziamento di oltre 2 milioni, per la precisione 2 milioni e 14.877 euro comprensivi del 10% di Iva.